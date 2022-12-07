«Очень стильно»: дизайнер назвала актуальную модель головного убора на зиму

Дизайнер считает, что балаклаву можно сочетать и с классическими нарядами, и со спортивной верхней одеждой.

«Они смотрятся очень стильно, и, что важно, их можно надеть и с элегантным пальто, и с паркой. Под такую панаму как раз отлично подойдет тоненькая балаклава — она не только согреет вас, но и дополнит ваш образ», — добавила Зайнаб Сайдулаева в беседе gazeta.ru.