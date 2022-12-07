«Очень стильно»: дизайнер назвала актуальную модель головного убора на зиму

Россиянам рассказали об альтернативе шапки. Эта вещь лучше защищает кожу от обветривания.
Речь идет о балаклаве.
«В этом году, как и в прошлом, в тренде остаются балаклавы. Они полностью закрывают лицо и шею от ветра и холода, а еще кожа меньше подвергается обветриванию. Каждый дизайнер старается адаптировать это изделие под стиль своего бренда, поэтому у покупателя большой выбор», — отметила эксперт.
Дизайнер считает, что балаклаву можно сочетать и с классическими нарядами, и со спортивной верхней одеждой.
«Они смотрятся очень стильно, и, что важно, их можно надеть и с элегантным пальто, и с паркой. Под такую панаму как раз отлично подойдет тоненькая балаклава — она не только согреет вас, но и дополнит ваш образ», — добавила Зайнаб Сайдулаева в беседе gazeta.ru.
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