Запивать только водой: врачи развеяли популярный миф про антибиотики

Распространенный миф о пользе употребления антибиотиков с молоком и кефиром развеяли в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус. Если эти лекарства запивать молоком или кефиром, то они не подействуют, рассказали специалисты.
«И кефир, и молоко содержат кальций — он блокирует всасывание антибиотиков. Поэтому вы просто не получите должную дозу препарата, если будете запивать его молоком», — объяснил Продеус.
Все антибиотики нужно запивать исключительно водой. Именно она позволяет препарату нормально всасываться.
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Ранее сообщалось, что в начале осени стоимость лекарств в российских аптеках увеличилась на 5% по сравнению с концом лета. При этом годовое увеличение цен осталось в РФ на предыдущем уровне — 16,8%.
В первый месяц осени особенно подорожали противовирусные и противопростудные препараты из-за повышенного сезонного спроса. Первые поднялись на 13%, вторые — на 1% меньше.