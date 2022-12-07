«Ожидается рост»: эксперт рассказала о позитивных изменениях доходов россиян с Нового года

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press 

Сертифицированный финансовый консультант и инвестор Татьяна Волкова ответила на вопрос о повышении заработной платы.

Специалист объяснила, почему с января 2023 года доходы в бюджетной сфере россиян увеличатся. 

Финансовый консультант Татьяна Волкова напомнила о повышении цен за коммунальные услуги в декабре текущего года, а также об инфляции. Поэтому россиянам увеличат зарплату после Нового года.

«В 2023 году действительно ожидается рост заработной платы в бюджетной сфере на 8%. Это вполне логично, так как инфляция была крайне высокой в 2022 году, а кроме того, с первого декабря согласовано повышение стоимости коммунальных услуг на 9%», — отметила эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее были названы те, кому повезет в 2023 году в сфере карьеры.

 

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