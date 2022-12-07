Сидеть дома долго невыгодно: на сколько уменьшится пенсия женщины из-за периода ухода за ребенком

Финансовый эксперт Александр Сафонов, пояснил, что женщине засчитывают полтора года трудового стажа за отпуск по уходу за ребенком.

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«Если она будет сидеть с ним до трех лет, в трудовой стаж все равно включат только 1,5 года. Остальное время ей придется дорабатывать, чтобы получить выплаты», — уточнил эксперт.

Так, по его словам, один отработанный год равняется одному баллу, который далее умножается на коэффициент. В 2022 году один бал оценивается в 118,09 рубля. С учетом этого пенсия женщины, пробывшей в отпуске за ребенком 3 года (вместо 1,5 года) уменьшается на 177,135 рубля, пишет «Вечерняя Москва».