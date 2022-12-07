Всего четыре ингредиента: рецепт съедобных снеговиков из безе

Новогодние праздники — идеальное время для приготовления самых вкусных блюд для домашних и друзей. И если различными интерпретациями салата оливье сейчас уже трудно кого-то удивить, то можно сделать съедобных снеговиков из безе!
Они украсят и детский, и взрослый праздничный стол, а процесс необычного кулинарного творчества подарит сказочное настроение.
Итак, для приготовления десерта понадобятся следующие продукты:
• белок — 2 шт.,
• щепотка соли,
• сахарный песок — 60 г,
• сахарная пудра — 60 г.
Белки с солью нужно взбить миксером до образования пышной пены. После этого постепенно добавить сахар, продолжая взбивание. В конце добавить просеянную сахарную пудру и еще раз взбить до образования так называемых пик, пишет Marie Claire.
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Далее взбитый белок необходимо переложить в кондитерский мешок и отсадить на противень с пергаментом круги трех разных размеров. Выпекать меренги нужно час при температуре 100 °C. Первые 15 минут оставить дверцу духовки открытой. Готовое безе сложить друг на друга в виде снеговика и украсить декором. Здесь уже каждый может проявить свою фантазию на полную программу.