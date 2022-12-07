«Получите выгодное предложение»: названы три знака, которым повезет в карьере в 2023 году

Астрологи спрогнозировали представителям трех знаков зодиака продвижение по карьерной лестнице в январе следующего года.
Нетерпеливым Овнам осталось недолго ждать успехов на работе. Январь 2023 года приготовил для них сюрприз.
«Если вы и не сразу измените свой карьерный путь, то уж точно начнете двигаться в нужном направлении, звезды сделают для этого все. Конечно, вам придется постараться, но расположения планет в начале года будут служить в вашу пользу, в этом нет никаких сомнений», – отметили астрологи.
Ждет успех и Раков. Они получат выгодное предложение, которое поможет им стать на шаг впереди в новом году:
«В это время вы заметите, как профессиональные мечты потихоньку начинают сбываться. Однако будьте готовы к тому, что за все, что будет происходить, вам придется взять ответственность и постараться сохранить результат. С большой вероятностью вы получите выгодное предложение от уже знакомых вам людей. Не спешите отказываться, ведь это решение может развернуть вашу жизнь на 180 градусов».
Шанс на построение прибыльного бизнеса астрологи обещают Стрельцам.
«Именно в них может заключаться то, что перевернет вашу жизнь с ног на голову и сделает ее лучше, как минимум в плане карьеры», – отметили в horoscopes.rambler.ru.