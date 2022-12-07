Обирает как липок, и правды не добьешься: Wildberries нещадно списывает деньги — будьте осторожны

Один из самых крупных маркетплейсов в России, Wildberries, заработал 50 миллионов рублей, собирая штрафы с партнерских пунктов выдачи заказов.

У маркетплейса давно действует система штрафов для пунктов выдачи с низким рейтингом, но в ноябре изменился ее алгоритм, в результате чего Wildberries получил несколько десятков миллионов рублей. Это в десять раз больше чем раньше — до введения этой системы маркетплейс за счет штрафов с партнером привлекал в среднем пять миллионов рублей в неделю.

Сейчас ситуация складывается так, что партнерские пункты выдачи товаров не только не заработают, но еще и останутся в долгу перед Wildberries.