Обирает как липок, и правды не добьешься: Wildberries нещадно списывает деньги — будьте осторожны

Логотип Wildberries

Логотип Wildberries. Фото: Global Look Press

Стало известно, что маркетплейс заработал десятки миллионов рублей на штрафах с пунктов выдачи.

Один из самых крупных маркетплейсов в России, Wildberries, заработал 50 миллионов рублей, собирая штрафы с партнерских пунктов выдачи заказов.

У маркетплейса давно действует система штрафов для пунктов выдачи с низким рейтингом, но в ноябре изменился ее алгоритм, в результате чего Wildberries получил несколько десятков миллионов рублей. Это в десять раз больше чем раньше — до введения этой системы маркетплейс за счет штрафов с партнером привлекал в среднем пять миллионов рублей в неделю.

Сейчас ситуация складывается так, что партнерские пункты выдачи товаров не только не заработают, но еще и останутся в долгу перед Wildberries.

В самой компании такой подход считают вполне оправданным и эффективным, заставляющим пункты лучше работать с клиентами.

«Покупатели давно оценивают пункты выдачи и знают, как формируется рейтинг. У добросовестных пунктов высокие рейтинги и тысячи довольных покупателей», — прокомментировали ситуацию в Wildberries.

По материалам телеграм-канала «База».

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