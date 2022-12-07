Новая выплата с 8 декабря: кому дадут сразу 32 тысячи рублей

В России есть разные социальные выплаты. Они полагаются молодым семьям, мамам, детям и пожилым людям. Уже с 8 декабря одна категория россиян начнет получать новую социальную выплату. Пожилые люди получат довольно солидную выплату — от 25 до 32 тысяч рублей.
По данным Пенсионного фонда, крупную денежную помощь получат только те, кому уже исполнилось 80 лет или они являются инвалидами I группы, у которых имеются на иждивении нетрудоспособные члены семьи.
Однако эксперты предупреждают, что есть одно условие для получения пособия — 15-летний стаж в районах Крайнего Севера.
На сайте ПФР отмечается, что в таких случаях размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит:
- при наличии 1 иждивенца — 25 272 рубля,
- с 2 иждивенцами — 28 882 рубля,
- с 3 иждивенцами — 32 493 рубля 32 копейки в месяц (и это независимо от места жительства).