Новая выплата с 8 декабря: кому дадут сразу 32 тысячи рублей

По данным Пенсионного фонда, крупную денежную помощь получат только те, кому уже исполнилось 80 лет или они являются инвалидами I группы, у которых имеются на иждивении нетрудоспособные члены семьи.

Однако эксперты предупреждают, что есть одно условие для получения пособия — 15-летний стаж в районах Крайнего Севера.