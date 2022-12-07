В названии российских магазинов Mothercare могут сменить всего пару букв

Магазины ушедшего из России бренда Mothercare могут переименоваться в Motherbear, чтобы продолжать быть узнаваемыми.

1 декабря ретейлер «МФК Джамилько», который ранее приобрел компанию «Монэкс трейдинг», управлявшую по франшизе магазинами Mothercare (а также Victoria's Secret и Body Shop), подал заявку на регистрацию товарного знака Motherbear. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой данные базы «Спарк». Также акционерное общество подало заявки на товарные знаки Kidstudio, Wonderkid, Wearkids. Возможно, это тоже «кандидаты» на ребрендинг магазина.