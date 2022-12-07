Эти пугающие цифры: что будет с курсом рубля до конца года — прогнозы плачевные

Начавшееся в ноябре ослабление рубля в декабре только ускорилось. Национальная валюта ежедневно теряет по несколько десятков пунктов по отношению к американской и европейским валютам.

По прогнозам аналитиков, рубль уже вряд ли когда-нибудь отыграется. Экономическая ситуация этому явно не способствует. Введенный с пятого декабря потолок цен на нефть и эмбарго на нефтяные продукты спровоцировали снижение стоимости черного золота, а вместе с ним и рубля.

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