Эти пугающие цифры: что будет с курсом рубля до конца года — прогнозы плачевные

Начавшееся в ноябре ослабление рубля в декабре только ускорилось. Национальная валюта ежедневно теряет по несколько десятков пунктов по отношению к американской и европейским валютам.
По прогнозам аналитиков, рубль уже вряд ли когда-нибудь отыграется. Экономическая ситуация этому явно не способствует. Введенный с пятого декабря потолок цен на нефть и эмбарго на нефтяные продукты спровоцировали снижение стоимости черного золота, а вместе с ним и рубля.
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Инвестстратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин полагает, что к концу декабря пара «доллар – рубль» будет балансировать на уровне 64-65 рублей.
«Краткосрочно вероятно продолжение умеренного ослабления российской валюты с периодами локальных отскоков доллара в район 62-63 рубля, — допустил Бахтин. — Подъем доллара может быть сдержанным, поскольку внутренний спрос со стороны населения и банков на «токсичные» инвалюты остается подавленным».
По материалам 1prime.ru