Получить до 5 тысяч прямо на кассе: «Пятерочка» обкатывает масштабную реформу для удобства россиян

Сеть магазинов «Пятерочка» подготовила масштабные изменения, которые упростят покупательскую систему. Как оказалось, теперь на кассах можно будет снимать наличные с карт любого российского банка.
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Кстати, такой же проект еще в марте был запущен в сети магазинов «Перекресток». Так, по всей стране к новой системе были подключены 13 тысяч «Пятерочек». Правила пользования новой системой достаточно просты и легкодоступны всем покупателям.
К примеру, чтобы снять деньги, покупатель должен попросить об этом кассира и совершить покупку на любую сумму. Максимальная сумма для снятия за одну операцию — 5 тысяч рублей. Самое неожиданное, что «Пятерочка» не берет комиссию, однако банк-эмитент карты может устанавливать комиссию за выдачу наличных.
По материалам vnimanie.pro.