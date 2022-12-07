Получить до 5 тысяч прямо на кассе: «Пятерочка» обкатывает масштабную реформу для удобства россиян

Акции в «Пятерочке». Фото: Global Look Press

Услуга будет производиться без комиссии.

Сеть магазинов «Пятерочка» подготовила масштабные изменения, которые упростят покупательскую систему. Как оказалось, теперь на кассах можно будет снимать наличные с карт любого российского банка.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Кстати, такой же проект еще в марте был запущен в сети магазинов «Перекресток». Так, по всей стране к новой системе были подключены 13 тысяч «Пятерочек». Правила пользования новой системой достаточно просты и легкодоступны всем покупателям.

К примеру, чтобы снять деньги, покупатель должен попросить об этом кассира и совершить покупку на любую сумму. Максимальная сумма для снятия за одну операцию — 5 тысяч рублей. Самое неожиданное, что «Пятерочка» не берет комиссию, однако банк-эмитент карты может устанавливать комиссию за выдачу наличных.

По материалам vnimanie.pro.

Читайте также