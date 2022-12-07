Получить до 5 тысяч прямо на кассе: «Пятерочка» обкатывает масштабную реформу для удобства россиян

Сеть магазинов «Пятерочка» подготовила масштабные изменения, которые упростят покупательскую систему. Как оказалось, теперь на кассах можно будет снимать наличные с карт любого российского банка.

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Кстати, такой же проект еще в марте был запущен в сети магазинов «Перекресток». Так, по всей стране к новой системе были подключены 13 тысяч «Пятерочек». Правила пользования новой системой достаточно просты и легкодоступны всем покупателям.