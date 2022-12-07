Изучайте состав — внутри может быть гадость! Как выбрать докторскую колбасу, которая не испортит ваш новогодний оливье

Новогодний стол трудно представить без салата оливье, а оливье — без качественной докторской колбасы.

Чтобы не испортить традиционное новогоднее блюдо, нужно уметь правильно выбирать докторскую колбасу. Увы, но не все производители делают этот продукт качественно. Порой вместо колбасы можно купить сущую гадость.

Лучше, если докторская колбаса будет в натуральной оболочке, которая, к тому же не липнет к пальцам. Батон колбасы должен быть плотным и упругим, а при надавливании пальцем на нем не должно оставаться следов.