Кролик отвернется: женские имена, которым не повезет в 2023 году

Приближается год Черного Водяного Кролика, и астрологи уверены, что представительницам определенных женских имен не очень повезет в 2023 году. Символ года не будет им покровительствовать.

В первую очередь, речь идет о Ларисах. Считается, что обладательницы этого имени не очень уравновешены и это будем им мешать в выстраивании отношений с людьми. Неприятных последствий смогут избежать только те, кто совладает с эмоциями, а это практически невозможно в их случае.

Фортуна отвернется и от Алл, считают астрологи. Эти женщины амбициозны, целеустремленны, но и высокомерны. А последнее качество как раз отталкивает от них.

Не очень повезет и Галинам. Считается, что Гали очень добрые, и недоброжелатели захотят этим воспользоваться. Так что ухо востро надо держать постоянно.

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