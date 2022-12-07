«Рубль окажется под давлением»: на сколько взлетит доллар к концу года – ошеломительный прогноз аналитика

Совсем недавно доллар демонстрировал стабильное падение, а его курс выглядел просто жалким. Некоторые финансовые эксперты предрекали американской валюте позор и жалкое существование.

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К декабрю некоторые эксперты обещали курс доллара в 50-55 рублей. Однако эти прогнозы не сбылись, мало того, похоже, что валюта США хорошенько укрепится и влетит вверх. А все из-за глобальных договоренностей Европы и Запада по поводу цен на нефть.

«Сейчас уже ясно, что рубль окажется под большим давлением из-за введенного потолка цен на российскую нефть и эмбарго Евросоюза», - сказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

В декабре этого года доллар может достичь 65 рублей, на чем валюта не остановится. Джиоев считает, что последствия установленного потолка цен на нефть мы ощутимо почувствуем лишь в середине января и позже. В настоящий момент мы наблюдаем переходный период.

Источник: iz.ru.