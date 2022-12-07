Для владельцев карт «Мир» подготовили аттракцион невиданной щедрости

В Сбербанке подготовили новогодний подарок для владельцев карт «Мир». Причем неважно - зарплатная она или кредитная.

В организации сообщили, что теперь клиенты смогут получить кэшбэк в размере до 30% в рублях, а не в баллах, как было ранее. А полученные деньги вы сможете потрать по своему усмотрению.

Кстати, кэшбэк начисляется за покупки в магазинах, которые сотрудничают с системой «Мир». Если у вас есть любимый супермаркет - выясните этот вопрос с ними. И если вы купите продукты, например, на 10 тысяч рублей, то 3 тысячи вам вернут обратно на карту.

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