Wildberries огорошил новыми условиями покупок: деньги снова встали на первый план

Wildberries

Wildberries. Фото: Global Look Press

Многие потребители ошеломлены тем, что маркетплейс берет плату за отказ от продукции.

Wildberries получил огромное количество негативных отзывов после того, как стал брать деньги за отказ от товаров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На 100-150 рублей теперь приходится раскошеливаться клиентам магазина, если товар им не подошел. Так сайт решил оправдать свои траты за доставку.

Однако перед Новым годом Wildberries решил пойти навстречу постоянным покупателям и огласил новые условия покупок и отказов. Теперь у людей появился шанс оставить свои деньги при себе.

Бесплатно отказаться на Wildberries стало возможным, если вы приобретаете товар не в первый раз у одного и того же продавца и до этого не отказывались у него от покупок.

Источник: akket.com.

Читайте также