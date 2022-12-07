Wildberries огорошил новыми условиями покупок: деньги снова встали на первый план

Wildberries получил огромное количество негативных отзывов после того, как стал брать деньги за отказ от товаров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На 100-150 рублей теперь приходится раскошеливаться клиентам магазина, если товар им не подошел. Так сайт решил оправдать свои траты за доставку.

Однако перед Новым годом Wildberries решил пойти навстречу постоянным покупателям и огласил новые условия покупок и отказов. Теперь у людей появился шанс оставить свои деньги при себе.

Бесплатно отказаться на Wildberries стало возможным, если вы приобретаете товар не в первый раз у одного и того же продавца и до этого не отказывались у него от покупок.

Источник: akket.com.