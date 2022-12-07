Новогодний подарок! По картам Сбербанка принято важное решение

В Сбербанке сделали важное заявление для пользователей кредитных карт. Теперь период обнуления ставки по займу составит 120 дней.

Это значит, что в течение четырех месяцев можно распоряжаться деньгами без процентов - делать покупки и снимать наличные с карты.

Такая схема подойдет тем, кто хочет купить подарки на Новый год. Если вы сейчас оформите кредитную карту, то проценты с нее начнут списывать лишь весной, передает vnimanie.pro.

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