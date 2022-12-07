Цены ошеломительно взлетели! Курс доллара на AliExpress побил все рекорды

Китайская торговая площадка AlIExpress всегда была популярной в России. Раньше можно было оплачивать товары в любой валюте, в которой удобно. Но в этом году все изменилось.

Теперь же покупки совершаются исключительно в рублях, но по курсу доллара, который устанавливает сам сервис. А цифры там явно завышены.

Если официальный курс на среду, 7 декабря, составляет 62,2 рубля, то на AliExpress ценники выставляют по 70,3 рублей за доллар.

Таким образом, покупатель переплачивает более чем 14%.

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