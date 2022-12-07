95% скидка: народ кинулся в «Ашан» покупать икру за копейки – толпы у прилавков

Торговая сеть «Ашан» вызвала настоящий ажиотаж у покупателей благодаря акции с 95%-ной скидкой. Покупатели, которые имеют карты данного бренда могут, к примеру, приобрести почти за бесплатно красную икру к новогоднему столу.

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Для этого нужно копить баллы на карте клиента, а потом потратить их на оплату икры. Таким образом дорогой деликатес станет нереально дешевым.

Толпы народа сейчас скопились в очередях с мечтами о бесплатном новогоднем столе. К слову, икра вошла в топ продуктов, которые резко подорожали перед праздниками, сообщал ранее Росконтроль.