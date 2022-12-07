Клиенты Wildberries в ужасе! Маркетплейс списал деньги за товары, которые они не покупали

При отказе от товаров Wildberries стал списывать деньги, напомним, суммы тут варьируются – от 100 до 150 рублей за одно наименование. Те, кто наложил в корзину товаров много – чуть ли не разорился при попытке убрать продукцию. Суммы у некоторых доходили до 20 тысяч рублей.

Отметим, что Wildberries заверил людей, что все средства за отказ им вернут, можно спокойно оформлять.