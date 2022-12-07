Wildberries массово списал деньги с карт клиентов: ошибка системы лишила народ средств

То, что компьютерная система продаж еще, мягко говоря, не совершенна, в очередной раз доказал Wildberries.
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На площадке маркетплейса произошел глобальный сбой, который напрямую отразился на кошельках клиентов онлайн-магазина, которые реализуют свой товар посредством данного сайта.
В настройках габаритов продаваемого товара появилась проблема: продавцы вносили данные, но они слетали из-за компьютерной ошибки. В итоге программа Wildberries автоматически их штрафовала, списывая деньги с карточек, ссылаясь на «несоответствие».
Продавцы завалили службу поддержки Wildberries жалобами и даже подготовили досудебную претензию. Онлайн-магазин в свою очередь пишет людям, что разберется с проблемой в течение 20 дней.
Источник: life.ru.