Wildberries массово списал деньги с карт клиентов: ошибка системы лишила народ средств

То, что компьютерная система продаж еще, мягко говоря, не совершенна, в очередной раз доказал Wildberries.

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На площадке маркетплейса произошел глобальный сбой, который напрямую отразился на кошельках клиентов онлайн-магазина, которые реализуют свой товар посредством данного сайта.