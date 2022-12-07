Объявлена аннуляция: Сбербанк приступил к уничтожению карт системы «Мир» – 8 декабря

Пользователям теперь не нужно таскать физические карты в своих портмоне и карманах, достаточно лишь прихватить с собой телефон с функцией NFC, а также скачанной программой «Сбербанк онлайн». Дальше все просто – прикладываете телефон к терминалу и вас рассчитывают без проблем.

Таким образом, объявив о появлении виртуальной системы SberPay, банк, по сути, аннулировал пластиковые карты, которые рискуют быть уничтоженными в тени столь интересного для пользователей конкурента. Ведь если люди узнают о нововведении 7 декабря, уже на следующий день они, скорее всего, прейдут на оплату в SberPay.