Через 14 дней ценник взлетит еще выше: назван продукт, который стремительно дорожает

Это мясо, деликатесы, рыба свежемороженая, соленая, копченая, икра красная и черная. Вслед за этими наименованиями поползли вверх цены на молоко, крупы и даже хлеб.

Рекордсменом данного списка является шампанское, уже сейчас наблюдается значительное его подорожание. К празднику ожидается почти двойное его увеличение в цене.