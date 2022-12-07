Через 14 дней ценник взлетит еще выше: назван продукт, который стремительно дорожает

Росконтроль изучил стоимость продуктов и пришел к выводу, что они стремительно дорожают. Прежде всего, повышенным спросом покупателей пользуются товары, которые отправятся на новогодний стол.
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Это мясо, деликатесы, рыба свежемороженая, соленая, копченая, икра красная и черная. Вслед за этими наименованиями поползли вверх цены на молоко, крупы и даже хлеб.
Рекордсменом данного списка является шампанское, уже сейчас наблюдается значительное его подорожание. К празднику ожидается почти двойное его увеличение в цене.