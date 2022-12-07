Карточки Сбербанка обнулятся: озвучено важное решение

Сбербанк сообщил об обнулении ставок по кредитным картам на 120 дней. В данный период клиенты имеют полное право, как и раньше пользоваться карточками, но при этом проценты с них взимать не будут.

Также банк не собирается брать в это время проценты за обслуживание и деньги за услугу доставки уведомлений.

Данный подарок Себрбанк решил сделать клиентам в преддверии Нового года, дабы люди могли приобрести презенты своим близким и собрать достойный стол для гостей.

Источник: vnimanie.pro.