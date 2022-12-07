В этот раз скромно: в Подмосковье решили отказаться от массовых гуляний в новогодние праздники

В Подмосковье в этот раз решили отказаться от массовых гуляний в новогодние праздники. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Вместо этого особое внимание власти уделят организации детских каникул.
«Сейчас сконцентрируем свои усилия именно на внимании к детям в разных направлениях. Будет по-прежнему доступно очень много мероприятий, связанных со спортом в Московской области. Ну, а от всего остального в этом году мы приняли решение воздержаться», - объяснил губернатор Подмосковья в эфире телеканала «Россия-1».
Ранее власти нескольких российских регионов решили уменьшить масштабы или полностью отказаться от проведения новогодних мероприятий, перенаправив денежные средства на поддержку призванных граждан и их семей.
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При этом некоторые города скорректировали формат праздников, отказавшись, от праздничного освещения городов, фейерверков, но сохранив новогодние елки для детей.
Ранее российские звезды шоу-бизнеса поделились, как они будут справлять Новый год. У одних знаменитостей в главную ночь года будут корпоративы, а другие планируют наконец-то хорошенько отдохнуть после долгих гастролей и накопившегося стресса.