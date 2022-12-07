Уникальный фрукт: доктор Мясников рассказал о главной пользе бананов

Известный врач и телеведущий Александр Мясников и кандидат биологических наук Екатерина Баранова в новом выпуске программы «О самом главном» рассказали об основной пользе бананов для здоровья человека.

«Это уникальный фрукт для нас. Он может способствовать выработке серотонина, который очень сложно добыть», - отметила медик и напомнила зрителям, что этот плод важен для нормальной работы нервной системы и может помочь от изжоги.

Доктор Мясников добавил, что бананы богаты калием, которые благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и нормализуют кровяное давление. По словам специалиста, люди, которые регулярно едят этот фрукт реже сталкиваются с инсультом.

«Бананы - вещь хорошая. Особенно советую в поход или еще куда-то. Весь день можно не есть», - резюмировал телеведущий.

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