Постные и ломкие: названы три главные ошибки при приготовлении блинов

Блины — это одно из самых любимых блюд в нашей стране. Их едят не только в Масленицу, и не только со сгущенкой. Однако во время приготовления этой вкусняшки блинов всего один недочет может все испортить. Эксперты назвали три главные ошибки, из-за которых блины получаются сухими и невкусными.

Первая оплошность — это чрезмерное количество соды. Благодаря этому продукту блюдо может получиться легким и воздушным. Но если переборщить, то вкус блинов испортится полностью. Если боитесь ошибиться, то можно использовать разрыхлитель.

Ошибкой считается и готовка исключительно на молоке, из-за чего блюдо получается постным. Также эксперты рекомендовали добавлять молоко или кефир в небольшом количестве, чтобы придать блинам насыщенный вкус, пишет портал «Белновости».