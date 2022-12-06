У рубля нет шансов: аналитики прогнозируют обрушение в ближайшее время — худший сценарий в деле

На фоне введенного потолка цен на российскую нефть аналитики прогнозируют устойчивое снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. Как считают эксперты, у рубля нет никаких шансов удержаться.

«Наш базовый прогноз предполагает рост курса доллара к рублю до 66 к концу текущего года, до 71,5 к концу третьего квартала 2023 года и до 74,1 к концу первого полугодия 2023 года. В дальнейшем мы ждем стабилизации пары в области 74–75 и курса на конец 2023 года на уровне 74», — считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.