У рубля нет шансов: аналитики прогнозируют обрушение в ближайшее время — худший сценарий в деле

На фоне введенного потолка цен на российскую нефть аналитики прогнозируют устойчивое снижение курса рубля по отношению к доллару и евро. Как считают эксперты, у рубля нет никаких шансов удержаться.
«Наш базовый прогноз предполагает рост курса доллара к рублю до 66 к концу текущего года, до 71,5 к концу третьего квартала 2023 года и до 74,1 к концу первого полугодия 2023 года. В дальнейшем мы ждем стабилизации пары в области 74–75 и курса на конец 2023 года на уровне 74», — считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.
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В 2023 году, по прогнозам экспертов, нефть будет стоить дешевле, чем в уходящем 2022-м.
«Мы предполагаем, что нефть «Брент» будет в следующем году стоить дешевле, нежели в текущем (в базовом сценарии это порядка $83–84 долларов за баррель). Соответственно, вполне реально, что нефть «Юралс» при сохранении дисконта будет торговаться в диапазоне $50–55 за баррель. Кроме того, существуют риски снижения добычи и экспорта нефти из РФ», — добавил Олег Сыроваткин.
По материалам 1prime.ru.