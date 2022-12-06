Смотрите, что внутри – гадость не ешьте: как выбрать правильные крабовые палочки для идеального салата

Крабовые палочки

Крабовые палочки. Фото: Global Look Press

На что обратить внимание, отправляясь в магазин за одним из главных ингредиентов для новогоднего стола.

Без крабового салата новогодний стол сегодня немыслим. Хозяйки уже давно успели заметить, что блюдо получается вкуснее и лучше, если выбрать для него качественные крабовые палочки.

На что обратить внимание, отправляясь в магазин за главным ингредиентом для крабового салата? Конечно же, на состав.

Специалисты «Роскачества» рекомендуют выбирать крабовые палочки с высоким содержанием белка. В качественных палочках его содержится не менее 8–10 %, а вот углеводов должно быть, как можно меньше - не более 14 %.

Но белок в палочках должен быть за счет рыбы, а не за счет сои. В противном случае - производитель сэкономил на дорогом сырье.

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Стоит напомнить, что крабовые палочки делают не из крабов, а из рыбного фарша - сурими. Но в редких случаях производители добавляют в палочки мясо крабов. Внимательно изучайте состав на упаковке и не ошибайтесь с выбором!

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