Смотрите, что внутри – гадость не ешьте: как выбрать правильные крабовые палочки для идеального салата

Без крабового салата новогодний стол сегодня немыслим. Хозяйки уже давно успели заметить, что блюдо получается вкуснее и лучше, если выбрать для него качественные крабовые палочки.

На что обратить внимание, отправляясь в магазин за главным ингредиентом для крабового салата? Конечно же, на состав.

Специалисты «Роскачества» рекомендуют выбирать крабовые палочки с высоким содержанием белка. В качественных палочках его содержится не менее 8–10 %, а вот углеводов должно быть, как можно меньше - не более 14 %.

Но белок в палочках должен быть за счет рыбы, а не за счет сои. В противном случае - производитель сэкономил на дорогом сырье.

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