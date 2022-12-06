Ужасающая катастрофа: озвучено страшное пророчество Ванги на зеркальную дату 22.12.2022

Ванги уже давно нет этом свете. Но ее родные не перестают раскрывать пророчества, которые она озвучивала. Многие касалось именно 2022 года.

В своих предсказаниях она уделила особое внимание грядущей зеркальной дате — 22.12.2022, назвав ее «роковой». Именно на этот день шести двоек она сделала пугающее предсказание, которое пришло в ее видении.