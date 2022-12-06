Ужасающая катастрофа: озвучено страшное пророчество Ванги на зеркальную дату 22.12.2022

Ванги уже давно нет этом свете. Но ее родные не перестают раскрывать пророчества, которые она озвучивала. Многие касалось именно 2022 года.
В своих предсказаниях она уделила особое внимание грядущей зеркальной дате — 22.12.2022, назвав ее «роковой». Именно на этот день шести двоек она сделала пугающее предсказание, которое пришло в ее видении.
«Большой брат» придет. Его следует опасаться всему миру, так как эта сила будет сметать со своего пути любого», — говорила ясновидящая.
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Многие исследователи жизни Ванги считают, что под «большим братом» она имела в виду Россию. Также эксперты уверены, что провидица в пророчестве делала отсыл также к странам Румынии, Венгрии и Польше, которые «не захотят отдавать то, что им не принадлежит».
Также в этот знаменательный день, 22 декабря 2022 года, Ванга предрекла, что будет большой катаклизм.
«На солнышке погреемся, и черной тенью падет Солнце. Ужасающая катастрофа настигнет человечество, лишив жизни многих людей», — делилась ясновидящая, цитирует ее слова портал «Сиб.фм».