Хватить покупать! Кому из детей положены бесплатные подарки на Новый год

В России на федеральном уровне нет четких указаний, кому должны вручать подарки на Новый год, — это инициатива регионов или отдельных работодателей.

Однако общих правил обычно придерживаются все. В список входят:

— дети, не достигшие возраста 14 лет — по инициативе работодателя;

— все школьники с 1-го по 4-й класс — в некоторых регионах;

— дети из малообеспеченных семей, инвалиды и сироты — по линии соцзащиты.

Чтобы получить подарок по линии соцзащиты, нужно написать заявление на его получение.

Узнать, каким именно категориям детей положены новогодние подарки в вашем регионе, можно в местных органах соцзащиты.

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