Решение принято: что будет с льготной ипотекой в 2023 году

Во вторник, 6 декабря, в Министерстве финансов решили, что делать с льготной ипотекой в 2023 году. Заместитель главы ведомства Алексей Моисеев выступил с официальным заявлением.

«Программа будет закончена 31 декабря. Мы считаем, что нет необходимости ее продлевать», — заявил он РИА Новости.

Напомним, по льготной ипотеке можно было приобрести квартиру в новостройке по ставке в 7% годовых. Теперь же проценты варьируются от 10% и выше.

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