Нужно срочно разобраться с деньгами: эксперт объяснил, когда стоит рассчитывать на тринадцатую пенсию — прогнозы не очень

Экономисты и финансовые аналитики демонстрируют скепсис в отношении выплаты пенсионерам так называемой тринадцатой пенсии. С инициативой выплатить пожилым людям энную сумму в конце года выступили депутаты Госдумы от одной из партий. Эксперты дали понять, что это такой способ партии напомнить о себе.
Депутаты, вероятно, прекрасно понимают, как на самом деле обстоит ситуация с выплатами.
Для выплаты россиянам тринадцатой пенсии необходимо, чтобы взносы в Пенсионный фонд выросли в два раза, а это невозможно.
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«Мы с вами прекрасно понимаем, что в условиях снижения темпов экономического развития реализовать этот сценарий невозможно», -— рассказал бывший замминистра здравоохранения и соцразвития, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.
По материалам РИА Новости.