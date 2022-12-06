Нужно срочно разобраться с деньгами: эксперт объяснил, когда стоит рассчитывать на тринадцатую пенсию — прогнозы не очень

Экономисты и финансовые аналитики демонстрируют скепсис в отношении выплаты пенсионерам так называемой тринадцатой пенсии. С инициативой выплатить пожилым людям энную сумму в конце года выступили депутаты Госдумы от одной из партий. Эксперты дали понять, что это такой способ партии напомнить о себе.

Депутаты, вероятно, прекрасно понимают, как на самом деле обстоит ситуация с выплатами.

Для выплаты россиянам тринадцатой пенсии необходимо, чтобы взносы в Пенсионный фонд выросли в два раза, а это невозможно.

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