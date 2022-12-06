Решение уже принято: с 1 января 2023 года всем бедным россиянам поднимут зарплаты

В России к концу года подорожали многие продукты. Эксперты предупреждают, что в 2023 году также станут дороже ж/д билеты и авиабилеты. Однако депутаты Госдумы РФ приготовили россиянам приятный сюрприз к Новому году. Они проголосовали за увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Отмечается, что во втором чтении сегодня Госдума приняла законопроект, согласно которому правительство предлагает с нового года установить МРОТ в размере 16 242 рубля в месяц.
Тем самым все работающие россияне, которые получали минимальную заплату, в новом году получат прибавку.
Добавим, что ранее замглавы Минтруда Елена Мухтиярова отмечала, что в 2023 году наконец-то МРОТ будет выше прожиточного минимума на четыре процента. Об этом пишет «Парламентская газета».