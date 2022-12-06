Решение уже принято: с 1 января 2023 года всем бедным россиянам поднимут зарплаты

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Отмечается, что во втором чтении сегодня Госдума приняла законопроект, согласно которому правительство предлагает с нового года установить МРОТ в размере 16 242 рубля в месяц.

Тем самым все работающие россияне, которые получали минимальную заплату, в новом году получат прибавку.

Добавим, что ранее замглавы Минтруда Елена Мухтиярова отмечала, что в 2023 году наконец-то МРОТ будет выше прожиточного минимума на четыре процента. Об этом пишет «Парламентская газета».