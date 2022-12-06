Опасно — токсичные и канцерогенные! Роскачество предупредило россиян о хлебе с бурным ростом плесени

Какой хлеб и какие мучные изделия в продуктовых магазинах лучше так и оставить на витрине? Об этом рассказал директор Департамента аналитики и проектного управления Роскачества Василий Смирнов.

Так, эксперт дал понять, что опасность несут продукты с поверхностной плесенью, хотя многие не придают этому значения. Хлеб и другую выпечку с подобным налетом лучше не покупать. Даже поверхностное пятнышко говорит о бурном росте плесени внутри. И под микроскопом можно увидеть, что длинные тонкие переплетенные нити пронизывают весь продукт.