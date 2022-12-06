Та, что упакована на Камчатке, остальное — лотерея! Как купить правильную красную икру и не обмануться

Россияне в предверии новогодних праздников кинулись скупать деликатесы — одним из любимых лакомств давно стала красная икра. Но как не прогадать с качеством продукта? Об этом рассказал руководитель Информационного агенства по рыболовству Александр Савельев.

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Так, эксперт дал понять, что существует единственный способ обезопасить себя от некачественного продукта, если речь идет именно о красной икре, — это обращать внимание на упаковку. Покупать икру нужно только в жестяной банке с выбитой датой упаковки, которая должна совпадать с датой нереста: с июля по октябрь текущего года.