В Госдуме решили вопрос о выплате 13-й пенсии

Во вторник, 6 декабря, представители партии «Справедливая Россия – За правду!» внесли в Госдуму законопроект о выплате пенсионерам так называемой тринадцатой пенсии. Речь идет о единовременном дополнительном платеже к празднику в качестве подарка.

Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб документ раскритиковала. По ее словам, инициатива «справедливороссов» сырая и непродуманная.

«Такое увеличение, как тринадцатая выплата, не предусмотрено федеральным бюджетом на 2023 год, непонятно, где в этом году брать деньги, чтобы выплачивать», - цитируют слова Бессараб РИА Новости.

В общем, никакой 13-й пенсии в этом году ждать не стоит точно.

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