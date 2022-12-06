Как получить бесплатную путевку в санаторий по ОМС: куда обратиться

Возможно, не все россияне знают, что некоторые категории граждан имеют право на получение бесплатной путевки в санаторий. Поездку можно оформить по медицинскому полису, который есть у всех.

Скорее оформляйте документ, если вы:

— застрахованы в системе обязательного страхования РФ и имеете действующий полис ОМС;

— были подвержены оперативному вмешательству либо перенесли тяжелое заболевание.

Для того, чтобы получить путевку от государства, надо записаться на прием к терапевту по месту жительства. Проходите обследование, которое назначит врач.

Далее терапевт должен вам дать заключение и поставить диагноз, который входит в перечень болезней для санаторно-курортного лечения по ОМС;

Заключение передается специальной врачебной комиссии, которая принимает решение по путевке в течение 20 дней.

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