Wildberries перестал снимать деньги с клиентов: с 7 декабря счета удивят вас

Клиенты онлайн-магазина Wildberries не скрыли своих эмоций по поводу решения маркетплейса снимать деньги за отказ от товара. Ведь даже при очень взвешенных покупках ошибок не избежать - не всегда указывается идеальный размер, да и цвет по фото редко отражается корректно.

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Покупатели завалили площадку жалобами по этому поводу, им не нравилось, что с их счетов просто автоматически снимают по 100 или даже по 150 рублей за отказ.

В итоге Wildberries откликнулся на эти негативные отзывы и попытался хоть как-то скрасить проблему. Теперь маркетплейс не будет брать деньги за отказ, если вы купили товар не в первый раз у одного и того же продавца и до этого выкупали у него продукт без претензий.

Соответственно, если вы закажете по этой схеме товар 6 декабря, есть хороший шанс получить его уже 7 декабря без проблем с отказом.

Источник: akket.com.