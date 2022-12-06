Wildberries озвучил новые условия: реакция на безобразные сборы денег с покупателей

Возмущениям покупателей Wildberries до сих пор нет предела. Люди не могут понять, почему с них стали взимать деньги за отказ приобрести продукцию, которая их не устроила.

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Маркетплейс автоматически снимает средства с каждого заказа, который не подошел или не понравился по 100-150 рублей. И если вы заказали пять наименований и ничего из этого не устроило (а такое бывает), то вы просто отстегнете магазину 500 рублей.

Wildberries говорит, что так оправдывает доставку, однако другие маркетплейсы до сих пор поставляют свои товары бесплатно.

Теперь же онлайн-площадка решила смягчить условия и приняла решение не брать с покупателей деньги за отказ, если они заказали что-то у продавцов что-то повторно и до этого у них же выкупали продукцию без претензий.

Источник: akket.com.