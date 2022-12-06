Кинолог предупреждает: зимой собак подстерегает серьезная опасность

Зимой лапы наших четвероногих друзей могут сильно пострадать во время прогулки. Чтобы этого не допустить, нужно выполнять некоторые правила.

«Грязные и мокрые лапы — это не только вопрос гигиены. Лужи и грязь собирают все вредные вещества города, эта химия может раздражать кожу лап: у собаки появляются трещины на подушечках лап, могут даже образовываться раны. Если не следить за этим, то рано или поздно в раны попадет инфекция. Это чревато серьезными осложнениями», — рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Если вы увидите отеки на лапах собаки — нужно немедленно обратиться к ветеринару. Не менее важно не допускать развития грибка, то есть следить за тем, чтобы лапы собаки были сухими. В этом поможет специальная обувь для собак, а также спрей, воск и другие защитные средства.

По материалам издания «РИАМО»