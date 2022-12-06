Есть движения: последние новости о выплате 13-й пенсии к Новому году

Вопрос о выплате 13-й пенсии к Новому году завис воздухе. Документ много раз обсуждали, но на уровне парламентариев так и не рассмотрели. Однако продвижения все же есть.

Во вторник, 6 декабря, представители партии «Справедливая Россия – За правду» внесут в Госдуму законопроект о дополнительной пенсии к Новому году. Речь идет о единовременной выплате в декабре.

«Люди перед праздниками начинают активнее брать в долг. Охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам. Тринадцатая пенсия позволит некоторым старикам отказаться от опасных кредитов», – заявил лидер партии Сергей Миронов ТАСС.

В следующих заметках мы сообщим, что в итоге решат в Госдуме.

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