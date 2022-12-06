До 100 тысяч! Как получить деньги от государства, если вы поскользнулись на льду во дворе

А знаете ли вы, что если упадете во дворе на льду, то у государства на этот счет можно отсудить материальную компенсацию? Адвокат Виктория Лезникова напомнила, что это причинение вреда здоровью и за инцидент отвечает управляющая компания.

«Сумма зависит от травмы, которую человек получил при падении. Только за причинение вреда здоровью можно, как правило, отсудить от 20 до 100 тысяч рублей и более», — заявила юрист РИА Новости.

При этом адвокат уточнила, что после падения надо вызвать скорую помощь, чтобы они зафиксировали травмы. Затем берете справку о повреждениях и оформляете больничный лист.

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