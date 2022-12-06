Россиянам после Нового года выплатят по 20 тысяч рублей: как получить

Россиян ждет приятный денежный бонус к Новому году - 20 тысяч рублей. Однако деньги смогут получить не все, а отдельные категории граждан.

Речь идет о семьях, в которых в 2023 году родится первый ребенок. Соответствующий указ уже подписал мэр города Омска Сергей Шелест. Соответственно, в этом городе с января уже будут производиться выплаты.

Ожидается, что к Омску в ближайшее время присоединяться и другие регионы России.