Не отравитесь на Новый год: Росконтроль назвал икру с редкой дрянью внутри – химия сплошная

Специалисты Росконтроля проверили красную икру на качество и соответствие заявленному составу. Некоторые наименования не прошли проверку, а кое-какие организация и вовсе занесла в черный список. Это значит, что есть ее небезопасно.

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Росконтроль отправил в черный список икру под маркой «То, что надо!» из-за того, что количество сорбиновой и бензойной кислоты в ней превышает все нормы. В икре «Тунгутун» найдены бактерии кишечной палочки, она тоже в черном списке Росконтроля.