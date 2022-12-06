Не отравитесь на Новый год: Росконтроль назвал икру с редкой дрянью внутри – химия сплошная

Специалисты Росконтроля проверили красную икру на качество и соответствие заявленному составу. Некоторые наименования не прошли проверку, а кое-какие организация и вовсе занесла в черный список. Это значит, что есть ее небезопасно.
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Росконтроль отправил в черный список икру под маркой «То, что надо!» из-за того, что количество сорбиновой и бензойной кислоты в ней превышает все нормы. В икре «Тунгутун» найдены бактерии кишечной палочки, она тоже в черном списке Росконтроля.
Икра «Сделана в море» содержит признаки окислительной порчи жира, и их больше нормы. Та же проблема у марки «Красное золото», плюс ко всему икра имеет привкус горечи. Слабый привкус горечи имеет также икра «Меридиан». А вот «Русское море» - идеально, продукт вкусный и имеет сбалансированный состав.
Источник: roscontrol.com.