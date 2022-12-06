Какой магазин откроется вместо сбежавшего из России H&M

Крупный шведский магазин одежды H&M решил уйти с российского рынка на фоне сложных мировых событий. И теперь помещение в «Галерее «Актер» на Тверской улице займет финская сеть гипермаркетов «Стокманн».

«Мы находимся в переговорах с арендодателем. Да, хотим открыть универмаг. Хорошее место, ждем решения арендодателя», – заявил ТАСС генеральный директор сети универмагов «Стокманн» Геннадий Левкин.

Также есть информация, что и другие крупные сети сейчас обсуждают с арендодателем вопрос аренды.

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