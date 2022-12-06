Осталось 4 дня: в России объявлена массовая проверка квартир – ждите штраф в 50 тысяч

Россиян с 10 декабря ожидают массовые проверки квартир. Такое решение было принято из-за участившихся случаев незаконных перепланировок, которые являются небезопасными.
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Владельцы квартир частенько убирают стены, чтобы сделать свое жилище просторнее и современнее, но далеко не всегда идут в госорганы за разрешением, понимая, что процесс может затянуться.
Тем не менее убирать стены, делать перепланировку без заверяющей бумаги категорически запрещено, поскольку только компетентные органы вправе определить насколько это безопасно. Уничтожая несущие стены, граждане подчас подвергают риску не только свою жизнь, но и жизнь жильцов всего дома.
Теперь провинившимся может светить штраф в 50 тысяч, если их вина будет доказана.
Источник: akket.com.