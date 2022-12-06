Осталось 4 дня: в России объявлена массовая проверка квартир – ждите штраф в 50 тысяч

Тем не менее убирать стены, делать перепланировку без заверяющей бумаги категорически запрещено, поскольку только компетентные органы вправе определить насколько это безопасно. Уничтожая несущие стены, граждане подчас подвергают риску не только свою жизнь, но и жизнь жильцов всего дома.

Теперь провинившимся может светить штраф в 50 тысяч, если их вина будет доказана.

Источник: akket.com.