Объявлена остановка продаж на Wildberries: уже 7 декабря заходить в магазин бесполезно

Речь идет о продукции с содержанием в ней сушеных мухоморов. Как оказалось, на Wildberries их был целый список. И предприниматели свободно реализовывали свои БАДы, чаи и витамины, хотя товары с данными грибами и раньше были под запретом.

Теперь, после проведенной проверки, маркетплейс навел порядки среди своих продавцов и обязал их изъять из продажи товары с мухоморами.

Источник: akket.com.