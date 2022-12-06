Объявлена остановка продаж на Wildberries: уже 7 декабря заходить в магазин бесполезно

Wildberries останавливает продажи целого списка товаров, которые Роспотребнадзор признал запрещенными для торговли. Поэтому, если вы прочитаете новости об этом 6 декабря, 7 декабря заходить на площадку бесполезно - данных наименований нет.
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Речь идет о продукции с содержанием в ней сушеных мухоморов. Как оказалось, на Wildberries их был целый список. И предприниматели свободно реализовывали свои БАДы, чаи и витамины, хотя товары с данными грибами и раньше были под запретом.
Теперь, после проведенной проверки, маркетплейс навел порядки среди своих продавцов и обязал их изъять из продажи товары с мухоморами.
Источник: akket.com.