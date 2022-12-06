Карты «Мир» с 7 декабря ставят на тормоза: Сбербанк сам стал уничтожать пластик

Сбербанк фактически поставил под вопрос существование пластиковых карточек «Мир», а также систем Visa и Mastercard. Материальная система оплаты услуг и товаров теперь оказалась под серьезным вопросом.
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А все из-за того, что Сбербанк ввел вновь в оборот SberPay. Возрожденная виртуальная безналичная банковская система оказалась серьезным конкурентом для традиционных карт, которые мы все храним в портмоне.
Ведь теперь нет никакой нужды таскать за собой лишние предметы, когда вся наша финансовая жизнь может уместиться в одном телефоне.
Для того, чтобы начать применять SberPay нужно лишь иметь современный аппарат, скачать приложение «Сбербанк-онлайн» и включить на телефоне NFC. Если вы сделаете это 6 декабря, то 7 декабря пластик будет по сути не нужен.
Источник: akket.com.