Карты «Мир» с 7 декабря ставят на тормоза: Сбербанк сам стал уничтожать пластик

Сбербанк фактически поставил под вопрос существование пластиковых карточек «Мир», а также систем Visa и Mastercard. Материальная система оплаты услуг и товаров теперь оказалась под серьезным вопросом.

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А все из-за того, что Сбербанк ввел вновь в оборот SberPay. Возрожденная виртуальная безналичная банковская система оказалась серьезным конкурентом для традиционных карт, которые мы все храним в портмоне.