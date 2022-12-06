761 рубль и 3082 рубля: кому из российских пенсионеров выделят эти деньги с 7 декабря

Средства полагаются далеко не всем гражданам РФ, которые вышли на заслуженный отдых по возрасту и стажу.

Ежемесячная надбавка к пенсии в размере 761 рубля выплачивается во Владимирской области труженикам тыла, которые проработали в тылу с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев.

В разных регионах суммы различные, поэтому нужно о них узнавать на местах.

А 3082 рубля выплачивают труженикам тыла один раз в год, дабы компенсировать покупку топлива для обогрева дома - дров и угля. Пособие оформляется в соцзащите. Если заявка одобрена, то компенсация поступит уже с 7 декабря.

Источник: primpress.ru.